Douanes : Sydonia world opérationnel au port d'Owendo

Le ministre de l’Économie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, a procédé à la vérification du déploiement dudit système, lundi 13 janvier dernier, sur le site du bureau des Douanes, dans la commune d'Owendo, quatre jours seulement après avoir présenté la nouvelle politique de gestion et d’encadrement du secteur douanier, à l’immeuble Arambo.

En effet, l’activation rapide de ce dispositif, destiné à rendre l’administration douanière plus efficace et transparente, constitue un véritable atout pour l’action de ce service de l'État. D'autant que la Douane se doit d'améliorer sa performance, à l'heure où la culture des résultats préoccupe les plus hautes autorités. La plateforme Sydonia world vise, entre autres, la simplification, la facilitation et l'allègement des procédures douanières, ainsi que la mobilisation rapide des recettes relatives à l'importation et l'exportation des marchandises.