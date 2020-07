Covid-19 : quelle stratégie pour relancer l’économie gabonaise ?

À l’instar de beaucoup de gouvernements dans le monde, le Gabon peaufine sa stratégie pour relancer son économie après ou durant la pandémie encore active de Covid-19. Depuis le mois de mai, une réflexion profonde est menée au sein de l’exécutif pour esquisser des solutions viables.

Le 11 juillet dernier, à l'auditorium Arambo, le Comité de pilotage constitué des ministères de l’Économie et des Finances et de la Promotion des investissements a fait la restitution de l’étude sur la "Relance post-Covid19 et esquisse du re-engeneering de notre économie", en présence de plusieurs ministères contributeurs sectoriels, à savoir : la Promotion des investissements ; les Eaux et Forêts ; l’Énergie, le Commerce & Tourisme, l’Agriculture et les Infrastructures.