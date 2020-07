Enseignement privé protestant : les enseignants en grève

Les enseignants de l'Enseignement privé protestant sont en colère. Réunis au sein du Codiep (Collectif des défenseurs des intérêts de l'Enseignement privé protestant), ils ont initié, depuis le 13 juillet dernier, un mouvement de grève pour faire entendre raison aux plus hautes autorités de leur institution, l'Église évangélique du Gabon (EEG).

Leur ire porte sur "la situation d'agonie" de leur ordre d'enseignement qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Un tableau de dégénérescence avancée dans lequel les multiples dérives (musellement du pouvoir et de l'autorité du directeur général, gestion financière opaque, pilotage à vue, gestion des ressources humaines démotivante, gel des avantages des responsables administratifs, cadre de travail obsolète et morose – n'en jetez plus !) l'ont plongé.

"L'année 2020 est celle que l'Éternel Dieu, Maître du temps, a programmé pour que les enseignants de l'Enseignement privé protestant de l'Église évangélique du Gabon se réveillent pour saisir les autorités compétentes aux fins de corriger les dérives graves qui sont observées dans l'administration et la gestion de cet ordre d'enseignement", disent les grévistes qui n'entendent rien lâcher si leurs revendications ne sont pas satisfaites.



ENA



