Covid-19 : Aucun bus de Trans'urb hier dans les rues de Libreville

La société de transport urbain Trans'urb n'a pas démarré ses activités hier, comme initialement annoncé. En effet, ses bus n'étaient visibles nulle part dans les rues de la capitale durant toute la journée. Et pourtant, samedi dernier dans la matinée, le gouvernement a donné le coup d'envoi de ses activités.

Hier matin, au grand étonnement des Librevillois, l'on pouvait apercevoir ces bus toujours parqués à l'entrée de la cité de la Démocratie. Et dire que les Librevillois les attendaient dans les différents points d'embarquement et de débarquement de la Société gabonaise de transport (Sogatra) comme annoncé. Trans'urb ne disposant pas encore de ses propres stations. Or, il était prévu que les véhicules de cette société transportent, à partir du lundi 6 avril, et ce durant la période de lutte contre le Covid-19, les populations gratuitement. Seules devraient être prises en compte, dans les activités de cette entreprise publique, les communes de Libreville, d'Owendo et d'Akanda.

En fin de semaine dernière, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait annoncé, dans son adresse à la Nation, le démarrage, dès cette semaine, du transport gratuit pour les déplacements essentiels en période de confinement. Ce service devra être assuré par les compagnies publiques de transport. Trans'urb est donc censé venir renforcer les autres entreprises de ce secteur.

Selon une source proche du dossier, les dirigeants de cette société sont en train de peaufiner les stratégies pour que les bus soient mis en circulation dès cette semaine pour respecter la volonté du chef de l'Etat.



Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG



