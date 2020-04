Kévazingogate : La Cour constitutionnelle déboute ''Kongossanews''

On se souvient que le confrère avait accusé l'ancien VPR, Pierre-Claver Maganga Moussavou, d'être "à la tête d'un gang". Aussi ce dernier est-il sorti de son silence, vendredi dernier, pour exprimer son sentiment.

Dans son rendu, la Cour souligne que, pour sa défense, le journaliste a évoqué une "inconstitutionnalité des articles 41 et 44 de la loi N°19/2016 du 9 août 2016 portant Code de la Communication". Après examen, Marie-Madeleine Mborantsouo et ses collègues ont, dans leur décision datant du 6 mars 2020 relative au contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, décidé de rejeter les éléments brandis par Stive Romeo Makanga. Pour la haute juridiction, "les articles 41 et 44 ne sont entachés d'aucune inconstitutionnalité. En conséquence, cette exception soulevée par Stive Romeo Makanga est rejetée".