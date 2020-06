Cofina Gabon : 4 milliards pour les PME gabonaises

Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte de déficit de financement des PME sur le continent et de leur besoin toujours croissant d’accéder à des ressources financières. Elle permettra, dans un contexte de crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19, de financer le développement des activités génératrices de revenus au profit des populations n’ayant pas accès aux services bancaires, et de participer ainsi à la diversification de l’économie gabonaise.

" Je suis heureux d’avoir obtenu ce financement nécessaire à la poursuite de la croissance de Cofina Gabon. Il nous permettra de continuer de répondre aux besoins des PME gabonaises à un moment très difficile à cause de la pandémie de nouveau coronavirus", s'est réjoui Yvan N’na Mboma, directeur général de Cofina Gabon.

Pour sa part, Jean-Luc Konan, président-directeur général du groupe Cofina, a déclaré : "Ce financement est une marque d’adhésion et de confiance de la BDEAC dans le modèle du groupe Cofina, qui place les PME au cœur de sa cible. En Afrique, les PME représentent 90 % des sociétés privées et 33 % du PIB. Cependant, seulement 6,4% des PME africaines ont accès aux financements bancaires, alors que ce sont les premières pourvoyeuses de richesses de nos économies africaines, en créant plus de la moitié des emplois."