Parlement : Intense activité à la chambre des députés

À quelques semaines de la fin de la présente session ordinaire du Parlement, l'activité y est devenue plutôt intense. Cela essentiellement avec les auditions des membres du gouvernement dans le cadre de l'examen de nombreux textes législatifs.

Parmi les hôtes de la première chambre du Parlement, on signale le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, parti défendre le projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2 019 relatif au Code pénal. Un texte examiné par la Commission des Lois, des Affaires administratives et des droits de l'Homme. Celle-là même qui a également auditionné le ministre d'État Lambert Noël Matha (Intérieur) sur les projets de loi portant organisation de l'état civil, et le projet de loi relative au numéro d'identification personnel. Tout comme la ministre Denise Mekam'ne Edzidzie Taty (Relations avec les Institutions constitutionnelles et les Autorités administratives indépendantes) venue défendre le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire.