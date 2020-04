CNAMGS : Ali Bongo au chevet des personnes vulnérables

Le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, a fait don, jeudi dernier, à titre personnel, d’un montant de 2,1 milliards de francs aux Gabonais économiquement faibles (GEF), à travers un fonds créé à cet effet. Cette enveloppe servira à financer, pendant 6 mois, les tickets modérateurs des GEF enregistrés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

Le président de la République apporte ainsi sa part de soutien aux personnes les plus vulnérables, et se montre plus proche des plus fragiles. "Le monde et notre pays font face à une crise économique et sanitaire sans précédent, du fait du Covid-19. En ces temps difficiles, la solidarité et l’entraide profondément ancrées dans nos valeurs doivent être un mot d’ordre. Que ce soit moi, vous, nous tous ensemble, offrons notre soutien aux personnes les plus vulnérables. J’ai toujours promis d’être à vos côtés et, plus particulièrement, d’être aux côtés des plus fragiles d’entre vous. Il s’agit pour moi de remplir mon devoir de solidarité envers vous, mes chers compatriotes. Ce combat contre le virus ne saurait être gagné sans que nous unissions nos forces. Je sais pouvoir compter sur vous", a indiqué le président de la République.



MSM



