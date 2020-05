Ciment : la production en hausse de 10 % en 2019

En effet, selon les chiffres de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale, la production du ciment a augmenté de 10,6% pour se situer à 538 729 tonnes.

Par ailleurs, pour des besoins spécifiques de certains secteurs d’activités, des importations de certains types de ciment non fabriqués localement ont eu lieu sur le marché, pour une valeur de 3,83 milliards de francs, correspondant à 49 434 tonnes contre 9 210 tonnes en 2018. Il s’agit notamment de Ciments hydrauliques, de Ciments portland et de Ciment mortier et béton.