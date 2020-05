Kits alimentaires : distribution dans le respect des gestes barrières au 4e arrondissement

Les habitants du 4e arrondissement de la commune de Libreville ont récemment pris d'assaut la mairie de cette circonscription pour recevoir des mains d'Axel Jesson Denis Ayenoue, leur édile, des kits alimentaires. Lesquels sont composés de vivres frais, du riz, d'huile et de savons. Cette distribution des denrées alimentaires a eu un cachet particulier dans cette partie de Libreville.

L'action s'est déroulée dans le respect des gestes barrières. Les mesures de distanciation sociale ont été respectées, ainsi que le port du masque et le nettoyage des mains, grâce à une organisation de l'édile. Qui, pour éviter toute bousculade et d'éventuelle cotamination au Covid-19, a préablement procédé à la préparation des bons alimentares, avant de les distribuer aux populations sous le regard des chefs des quartiers. Il faut préciser que seusl les détenteurs de ces bons étaient autorisés à être présents sur le lieu indiqué pour recevoir leurs dons. " Il faut rappeler que ces paquetages sont une dotation du coordonnateur général des Affaires présidentielles, Nourredin Bongo Valentin. A qui se sont associés, le ministère des Affaires sociales et un opérateur économique", a précisé le maire Ayenoue.

Les du 4e arrondissement de la commune de Libreville ont d'abord salué le bon déroulement de l'organisation de la distribution de l'aide des bonnes volontés, avant d'exprimer toute leur gartitude à leurs bienfaiteurs.



PMM



