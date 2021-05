Biodiversité : le Gabon, un éden avec ses 23,7 millions d’hectares de forêt

LA Journée internationale de la biodiversité est célébree le 22 mai de chaque année

LA Journée internationale de la biodiversité est célébree le 22 mai de chaque année. La notion, apparue dans les années 80, désigne toutes les formes de vie sur terre et recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.), ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes et, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Ces écosystèmes fournissent les services de base indispensables à notre vie sur terre, comme la production de l’oxygène de l’air, le recyclage des nutriments, les aliments, les matériaux naturels ou l’énergie. En sus de jouer un rôle régulateur face aux catastrophes naturelles, aux épidémies et au dérèglement climatique.

Le Gabon est un éden en termes de biodiversité, grâce à ses 23,7 millions d’hectares de forêt, soit 12% des forêts tropicales africaines, et un taux de déforestation très faible, 55% des éléphants de forêt restants dans le monde et jusqu’à 25 000 gorilles de plaine.

Notre pays regorge aussi de près de 150 espèces de mammifères, 630 espèces d’oiseaux, 65 espèces de reptiles et 100 espèces d’amphibiens, plus de 400 essences ligneuses exploitables et entre 6 000 et 8 000 espèces végétales répertoriés à ce jour.

Pour consolider ce patrimoine environnemental et cette importante biodiversité, notre pays a pris des engagements forts en matière de protection de la nature notamment à travers la protection de 21% du territoire terrestre dans les parcs nationaux, la protection de 27% du territoire marin à travers 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques, la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la contribution nationale, dont 350 millions de tonnes de CO2 sur les 15 dernières années, la lutte contre la déforestation et le braconnage et la publication en 2019 du 6e rapport national sur la biodiversité.

C’est donc fort de ce potentiel que sous l'impulsion du président de la République, Ali Bongo Ondimba, le Gabon s’est résolument engagé dans une politique ambitieuse de protection de l’environnement et de préservation de la biodiversité.



Styve Claudel ONDO MINKO



