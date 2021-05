Tribunal : le promoteur de Moov Canada School absent à l'audience jeudi

L'AUDIENCE relative à l'affaire d'escroquerie présumée opposant le promoteur de Moov Canada School à un des parents de bacheliers grugés était programmée, jeudi 20 mai, au tribunal de première instance de Libreville. Si la partie demanderesse était bien présente dans la salle, dès 8 heures, celle défenderesse a brillé par une absence notoire.

Les débats contradictoires n'ayant pu se tenir comme prévu, le Ministère public a donc, pour le cas d'espèce, convenu de l'éventualité d'une citation directe à comparaître du responsable de la structure mise à l'index. Une procédure par le truchement de laquelle le mis en cause est censé se présenter rapidement devant le tribunal pour répondre de son infraction.

À ce qu'il semble, le promoteur de Moov Canada School se targuerait d'avoir des soutiens au plus haut sommet de l'État. Si tel est le cas, que ces soutiens règlent tout simplement sa dette. Car, dans un contexte de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, il est hors de question que quiconque dicte sa loi, en manquant de respect aux Officiers de police judiciaire (OPJ) et autres magistrats.