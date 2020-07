Aviculture : la boue d'huile de palme pour nourrir la volaille

La boue d'huile de palme, un déchet agricole habituellement déversé dans la nature, a été identifiée comme aliment pour l'alimentation de la volaille.

Selon une étude menée par l'Institut de recherche agricole pour le développement (Irad) basé au Cameroun, la boue d'huile de palme reste une alternative pour remplacer la farine de maïs pour l'élevage de la volaille. En effet, la farine de maïs qui est devenue de plus en plus coûteuse sur le marché de la sous-région d'Afrique centrale et qui constitue 90 % de la provende, peut être remplacée par la boue d'huile de palme pour obtenir de bons rendements en élevage.

Les chercheurs recommandent aux éleveurs d’introduire 7 % de ce déchet agricole dans l'alimentation des poulets de chair âgés de vingt à cinquante jours. Le poulet soumis à ce régime gagne presque trois fois plus de poids qu'une volaille qui reçoit une ration alimentaire ordinaire. Il conserve un taux de graisse normal.

Parallèlement, le producteur obtient une réduction de 17 % sur le coût de l'alimentation de ses poulets de chair en phase finale de croissance. De bonnes nouvelles pour l'aviculture gabonaise qui est confrontée au prix élevé de provende, mais aussi à la pénurie de maïs due à une demande sans cesse croissante.



Jean MADOUMA



