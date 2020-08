ANUTTC : Patrice Ontina face au défi du logement pour tous

Le ministre de l’Habitat Léon Armel Bounda Balonzi a présidé, le 12 août dernier, à Libreville, la cérémonie de passation de charges entre les présidents sortant et entrant du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC), Jean Richard Sylong et Patrice Ontina.

Nommé le 9 avril dernier, le nouveau PCA, un magistrat, est un ancien gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime. "Je mesure pleinement les défis liés à l’exercice de cette fonction et ne ménagerais aucun effort pour mériter cette confiance. Une prise de conscience collective est nécessaire et un changement de paradigme devrait nous permettre de rendre notre agence crédible, autrement dit d’en faire un instrument d’exécution de la politique de l’État en matière d’urbanisation, des travaux topographiques et de cadastre", a indiqué M. Ontina.

Son prédécesseur, Jean Richard Sylong, a fait un bref bilan de sa gestion de l’ANUTTC. En effet, à son arrivée il y a un an, l’agence totalisait 6 mois d’arriérés de salaires. Grâce à des mécanismes de travail et de collecte de fonds mis en place avec l’apport du ministre de tutelle, lesdits arriérés ont été apurés. Pour le ministre Armel Bounda Balonzi, l’habitat est un secteur hautement important pour le chef de l’État. Cependant, il se trouve que cette vision n’est pas encore totalement matérialisée.

"Nous devons faire au mieux pour que la vision que le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, a énoncée depuis 2009, devienne une réalité. Nous devrons en prendre conscience à tous les niveaux. Nous avons un défi majeur qui concerne tous les points de l’habitat. Il faudrait que nous apportions des solutions qui impactent de façon substantielle la vie de nos concitoyens", a fait savoir le membre du gouvernement.



Jean MADOUMA



