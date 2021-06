ANUTTC  : Des véhicules pour optimiser le traitement des dossiers

LE ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Abel Nang-Ekomiye a procédé, le 18 juin dernier, à la remise d'un don de moyens roulants composé de 4 véhicules de marque Mitsubishi de type 4x4 double cabine, à l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC).

Ce don du président de la République a pour objectif de permettre l'aménagement de parcelles constructibles, pour favoriser l'accès à la propriété au plus grand nombre de concitoyens, a d'entrée indiqué le membre du gouvernement. Et d'expliquer qu' " au nombre des projets prioritaires qui ont été assignés au secteur Habitat, la "régularisation de masse" figure en bonne place dans le Plan d'accélération de la transformation (PAT) 2021-2023". Aussi, ces moyens roulants devraient-ils renforcer les missions de terrain des agents de l'ANUTTC. Et, à court et moyen termes, booster les opérations de régularisation foncière.