Tracasseries policières et municipales : la colère des transporteurs urbains

Selon Jean Stanislas Choukou Léboundou, président dudit syndicat, "en dépit de l'annonce des plus hautes autorités du pays qui ont demandé que toutes les taxes soient revues à la baisse, surtout en cette période de crise sanitaire, la mairie de Libreville semble ignorer cette orientation et s'obstine dans la voie des tracasseries. Alors que ceux qui vont payer leurs taxes à la mairie d'Owendo ont au moins 30 % de réduction. Mais celle de la commune de Libreville ne l'entend pas de cette oreille".

D'autres tracasseries sont liées aux check-point de contrôle qui se sont multipliés, parfois sans que les agents s'y trouvant ne soient mandatés par leur hiérarchie. Bravant même les instructions de cette hiérarchie qui, en 2018, avait indiqué que seuls des agents mandatés et portant un gilet spécial étaient autorisés à faire le contrôle sur la voie publique. "Or, aujourd'hui, c'est parfois quelques agents hors-la loi qui se retrouvent sans aucun ordre de mission pour arnaquer les transporteurs en confisquant leurs dossiers, ternissant ainsi l'image de la police et de la gendarmerie", s'est emporté le président de SAOTCG.