Santé : Zita Oligui Nguema sollicitée par la diaspora gabonaise d’Ouganda

La Première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a profité de son récent séjour en Ouganda pour échanger avec la communauté gabonaise vivant dans ce pays d’Afrique de l’Est. Au cours de cette rencontre, l'une des principales préoccupations abordées a été la question de la prise en charge médicale des compatriotes qui y séjournent, notamment pour des raisons de santé.

Confrontés à des frais d'hospitalisation élevés, ils ont ainsi sollicité l'intervention de l’épouse du président de la Transition pour un plaidoyer en faveur d'un soutien de l’État via la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). À tout prendre, cette demande reflète les défis auxquels sont confrontés de nombreux Gabonais vivant à l'étranger, et qui aspirent à un accès équitable aux soins de santé.

Répondant aux préoccupations de nos compatriotes vivant en Ouganda, Mme Oligui Nguema a pris sur elle de transmettre ces doléances à qui de droit. Cette assurance a été accueillie avec optimisme par la diaspora gabonaise, qui voit en cette démarche un signe encourageant de l'attention portée à son bien-être.

L’échange a également souligné l'importance du dialogue entre les dirigeants gabonais et la diaspora, offrant une plateforme précieuse pour discuter des défis auxquels sont confrontés les Gabonais vivant hors du territoire et pour trouver des solutions concertées.

G.R.M.

Libreville/Gabon