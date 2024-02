Transition énergétique : Marcel Abéké à Ryad pour exposer la position du Gabon

Le ministre du Pétrole Marcel Abéké a pris part, les 20 et 21 février écoulés, à deux événements clés sur l’énergie à Ryad, en Arabie saoudite : une table ronde sur le carbone au Kapsarc et le 14e symposium de l’IEF, l’Opep et l’AIE.

Le membre du gouvernement a exposé la position du Gabon sur le changement climatique, la diversification énergétique et le développement durable.

En effet, notre pays s’est engagé dans une transition énergétique en réduisant ses émissions de CO2, en valorisant son gaz naturel, réduisant ainsi le torchage du gaz et, surtout, en développant les énergies renouvelables.

Ce dernier a également revendiqué un accès équitable aux crédits carbone, en tant que pays qui préserve sa forêt tropicale. Marcel Abéké a profité de sa visite pour renforcer la coopération et les partenariats avec les autres pays et pour présenter les opportunités d’investissement au Gabon.

Notre pays montre ainsi son leadership et sa contribution à un avenir énergétique plus sûr, plus propre et plus durable pour tous. Dans cette optique, le ministre gabonais a été reçu avec sa délégation par Son Altesse royale, ministre de l'Énergie d'Arabie saoudite, le Prince Abdulaziz Bin Salman Al Saud.

MSM

Libreville/Gabon