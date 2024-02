Mouila : 63 kg d'ivoire saisis par les OPJ

Les Officiers de police judiciaire (OPJ) des Eaux et Forêts et ceux de l'antenne de la Police judiciaire (PJ) dans la Ngounié, avec l'implication de l'Organisation non gouvernementale (ONG) Conservation justice, ont neutralisé trois trafiquants présumés d'ivoire à Mouila.

Il s'agit d'Andy Steven Boulingui, 39 ans, un technicien en bâtiment, Médard Mogouba Mokaga, 59 ans, enseignant, et Hanis, 35 ans, pêcheur. Le trio avait en sa possession 63 kg d'ivoire, qu'il s’apprêtait à écouler sur le marché noir, à raison de 40 mille francs le kilogramme.

Selon une source au fait du dossier, l'information est parvenue aux agents des forces de sécurité grâce à une collaboration parfaite avec l'ONG Conservation justice qui, par le biais d'une personne de bonne foi, a été mise au parfum d’une transaction de vente d'ivoire devant se dérouler dans un quartier du chef-lieu de la province de la Ngounié. Sitôt informés, les OPJ ont mis en place une souricière.

Au bout de quelques heures de planque à l’endroit indiqué, ils ont d'abord interpellé Andy Steven Boulingui, le démarcheur chargé de trouver les clients en compagnie de Médard Mogouba Mokaga avant de mettre la main sur Hanis chez qui les pointes d'ivoire avaient été dissimulées.

Ainsi a pris fin l'aventure des trafiquants.

