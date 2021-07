Sambas Professionnelles : le top départ est donné

Après une présentation sommaire la semaine écoulée, la 7ème édition des Sambas Professionnelles, s'est officiellement ouvert hier lundi 05 juillet au complexe scolaire privé Michel Dirat à la faveur d'une conférence de presse.

Cette édition sous Covid-19, qui verra la participation de l'ancien international camerounais Rigobert Song Bahanag, entend au travers des différents programmes, rendre un vibrant hommage à Pape Diouf.

"Ces rencontres entendent privilégier le partage de connaissances et d'expériences à travers des ateliers de formation. Il s'agit de transmettre son savoir et de ne pas garder son potentiel pour soi, mais partager avec les autres. Nous invitons fortement les jeunes gabonais à prendre part à ces formations qui vont par la suite leur permettre de mieux se développer et développer leurs structures", a souligné Joëlle Ndong.

Durant cet échange avec la presse, les coachs retenus pour cette 7ème édition ont fait un état des lieux des différents ateliers qu'ils auront la charge d'animer. Tour à tour, ils sont revenus sur les éléments déterminants, afin de mieux appréhender le monde professionnel.

"Au niveau des ateliers, on va avoir 30 personnes maximum par salle en raison des restrictions sanitaires. Ce sont des formations qui ont été trié sur le volet car nous avons le souci de répondre aux attentes du public", a souligné Josiane Maténé.