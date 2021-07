Gabon Égalité  : réduire les inégalités dans l'accès aux soins de santé

VISANT à l'amélioration de l’accès et de l’offre des soins du système de santé aux femmes, notamment aux produits et services de santé sexuelle et de la reproduction (SSR) et de planification familiale (PF), l'atelier de clôture du programme Gabon Égalité, secteur Santé, qui s'est ouvert le 18 juin, a connu son épilogue jeudi dernier à l'amphithéâtre du Centre hospitalier universitaire mère-enfant fondation Jeanne Ebori (Chumefje)

VISANT à l'amélioration de l’accès et de l’offre des soins du système de santé aux femmes, notamment aux produits et services de santé sexuelle et de la reproduction (SSR) et de planification familiale (PF), l'atelier de clôture du programme Gabon Égalité, secteur Santé, qui s'est ouvert le 18 juin, a connu son épilogue jeudi dernier à l'amphithéâtre du Centre hospitalier universitaire mère-enfant fondation Jeanne Ebori (Chumefje).

Durant ces 4 jours, il s'est agi de former les responsables et les points focaux des formations sanitaires de la province de l’Estuaire à la mise en œuvre du volet Santé du Projet Gabon Égalité.

Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, Patrice Ontina, "au regard des difficultés d'accès aux soins de certaines femmes dans notre pays, l'organisation de cet atelier constitue un enjeu majeur pour notre département. La stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes/hommes intervient dans le but de renforcer les avancées politiques et sociales nécessaires pour le mieux-être des femmes dans la société gabonaise. "

Dans cette optique, les différents responsables des structures sanitaires retenues devront s'atteler à mettre en œuvre les notions de vaccination infantile, de planification familiale, de lutte contre les cancers féminins et les visites prénatales.

Hans NDONG MEBALE

