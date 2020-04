Prise en charge : la nouvelle stratégie du gouvernement

La nouvelle approche du gouvernement contre le Covid-19 a été dévoilée lundi 27 avril lors de la conférence de presse sur la stratégie nationale de riposte contre le nouveau coronavirus. Ainsi, la prise en charge des personnes Covid-19 va désormais dépendre de leur état de santé. Les hôpitaux seront réservés aux patients qui sont dans un état alarmant.

"L’urgence aujourd’hui est la prise en charge des cas sévères et, surtout, des personnes présentant des comorbidités que nous enregistrons de plus en plus parmi les malades hospitalisés", a justement précisé le Copil, lundi passé.

Le terme "comorbidité" est utilisé lorsque qu'une maladie (ou des troubles aigus ou chroniques) vient s'ajouter à une pathologie initiale (par exemple : le diabète peut survenir alors qu'on souffre déjà d'hypertension). Pour rappel, dans le cadre du coronavirus, comme le soulignent de nombreux rapports, les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et celles présentant d'autres problèmes de santé, comme l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, le diabète ou encore une insuffisance rénale chronique dialysée, etc.

Puisque les hôpitaux sont désormais dévolus aux cas sévères, les autorités sanitaires ont annoncé qu'elles suivront en ambulatoire les personnes asymptomatiques et les cas légers. La procédure consistera, pour les patients asymptomatiques, à les mettre en confinement à domicile et leur donner suffisamment de masques pour protéger les autres membres de leur famille.

Cependant, si les conditions de mise en confinement ne sont pas réunies, le cas positif pourra être mis en quarantaine dans les structures dédiées à cet effet.



Serge A. MOUSSADJI



