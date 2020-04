Gouvernement : le plan de riposte économique

Alors que le pays devait renouer avec un taux de croissance de l’ordre de 3,8% en 2020, les estimations actuelles tablent sur un chiffre en dessous de 0. Un scénario catastrophe qui recommande immédiatement d’adopter un plan d’urgence, afin d’éviter le pire.

"La crise économique consécutive à cette pandémie de Covid-19 affecte indifféremment tous les pays, fussent-ils avancés, à revenu intermédiaire comme le Gabon ou à faible revenu. Alors que notre pays devrait renouer avec une croissance de l’ordre de 3,8% cette année, au prix de douloureux sacrifices et de réformes courageuses, cette crise va anéantir tous nos efforts antérieurs et induire une croissance réelle proche de zéro" , a indiqué le chef du gouvernement.

Selon la Primature, la baisse drastique des recettes sera telle que le gouvernement sera amené à revoir ses priorités et effectuer des arbitrages, pour répondre à l’urgence sanitaire et assurer l’accompagnement économique et social des entreprises et des populations.