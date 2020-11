Musique : Prince Kiala célèbre sa décennie

Originaire de la République Démocratique du Congo (RDC), Prince Kiala fait ses premiers pas dans la musique en 2008 avec un orchestre. En 2011, l'artiste sort son premier maxi-single intitulé "Embouteillages". Selon lui, "ces morceaux m'ont ouvert les portes du Gabon et permis de me faire connaître sur la scène internationale".

En 2012, année du décès de son mentor, Richard Obeyi, lui qui clame toujours sa flamme pour son pays d'adoption, va poursuivre sa carrière en solo en mettant sur le marché plusieurs singles, dont le plus célèbre "Kinkéliba". "J'ai parcouru plusieurs pays et cela m'a donné de la force et de l'expérience. Dix ans de carrière représentent des années de dur labeur. Nous avons traversé plusieurs étapes", a-t-il souligné.