Em Guide : le nouvel annuaire local présenté au public

Le nouvel annuaire local, Em Guide, présenté au public vendredi dernier, par son concepteur Joann Malongo, est un projet qui se veut innovant pour les entreprises et promoteurs au Gabon. Mis en place par l’agence de communication EM Com, cet annuaire a été présenté comme une nouvelle plateforme de référence et de recherche d’entreprises.

EM Com souhaite redynamiser le référencement et améliorer la visibilité des entreprises locales. "C'est l’annuaire du futur, tant pour sa qualité physique que pour les détails intégrés", indique son DG, Joann Malongo. Em Guide, en plus de regrouper des informations relatives aux noms, adresses, activités des entreprises et/ou des notes moyennes accordées par les visiteurs, propose des Quick response code (QR Code). En effet, dès son inscription dans l’annuaire, Em Guide garantit à chaque entreprise un QR Code. Une fois scanné, celui-ci va permettre aux utilisateurs d’accéder aux informations beaucoup plus détaillées, approfondies de l’entreprise.

Dans le cas d’une boutique par exemple, le QR Code va permettre au consultant de l’annuaire Em Guide d’obtenir les variétés qu'offre la boutique, le prix de chaque produit, voire une possibilité de commander à distance.

Yoann Malongo a rappelé que toutes ces informations peuvent être modifiées par l'entreprise inscrite, à son gré. L'inscription dans l'annuaire est fixée à 99 900 francs par an. Le concepteur a incité les uns et les autres à le faire très rapidement, car le nombre de places est très limité.



AEE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie