Environnement  : Belle initiative d'Atlético et de la mairie d’Akanda

NETTOYAGE des rues, des grands carrefours et planting d’arbres. C'est l’exercice auquel s'est livrée l'association sportive Atlético Akanda samedi dernier à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement et de la journée citoyenne célébrée chaque premier samedi du mois.

Conscients que la protection et l’amélioration de l’environnement, la lutte contre l’insalubrité sont des questions d’importance majeure qui touchent au bien-être des populations et au développement économique dans leur commune, le club de football, Atlético Akanda, présidé par le journaliste Freddhy Koula, et la mairie d’Akanda, représentée par son édile Yvon Patrick Rombogouera, ont décidé de célébrer cette journée pour monter le bon exemple. Et " inciter les concitoyens à s’approprier ces journées citoyennes ".