Environnement  : Lee White lance la sensibilisation en milieu scolaire

LE ministre de l’Environnement, Lee White, était à l’école publique Martine Oulabou, vendredi 4 juin dernier, à l'occasion du lancement de la sensibilisation sur la protection de l’environnement en milieu scolaire. L'événement a eu lieu en présence des partenaires que sont l’Union européenne (UE) représentée par l'ambassadrice au Gabon, pour Saxo Tomé-et-Principe et la CEEAC, Rosario Bento Pais, et le ministère de l’Éducation nationale. Ainsi que les représentants du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) et le Forest stewarship council (FSC).

Ledit programme de sensibilisation adressé aux enfants a pour objectif de les informer et les éduquer à l’importance de la protection de l’environnement. Aussi se présente-t-il sous trois axes : l’initiation au recyclage, le planting des arbres et l’apprentissage des gestes essentiels du quotidien via le guide écocitoyen.

À la faveur de cette phase de lancement, le ministre de l'Environnement a, en compagnie des apprenants, procédé au planting d’un arbre et à la distribution de guides écocitoyen. Et Lee White de déclarer : " Le problème de l’environnement est le problème de tous, de notre propre santé et de la santé de notre planète. Donc, nous tous devons travailler ensemble pour l’environnement. Nous avons trop pollué, maintenant c’est à vous de nettoyer : en plantant les arbres, en protégeant la nature, en mettant vos sacs plastiques dans les bornes et en recyclant, vous allez protéger la planète. "

À noter que ce programme de sensibilisation initié dans le cadre de la semaine nationale de l’Environnement va être déployé dans tout le pays.



Styve Claudel ONDO MINKO



