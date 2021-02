Enseignement à distance : Toujours rien à l'horizon

AU lendemain de la découverte de deux cas testés positifs au nouveau coronavirus dans l'enceinte de l'université Omar Bongo, la question de l'enseignement à distance, déjà abordé lors du conseil extraordinaire de l'établissement en juin dernier, est de nouveau sur la table. Car, s'il est vrai que la mère des universités du Gabon avait présenté lors dudit conseil, une solution e-learning dénommé "Uneing", celle-ci n'est restée qu'aux grands effets d'annonces.

En effet, parler d'enseignement à distance dans un campus accueillant plus de 35 000 étudiants, enseignants y compris, revient à réunir un certain nombre de facteurs. Connaissances des outils informatiques pour les différents utilisateurs, connexion internet aux heures de cours, disponibilité d'ordinateurs portables ou de smartphone (téléphone intelligent) pour les enseignants comme pour les étudiants, salle multimédia, etc. Mais à ce jour, rien ne semble emboîter ce pas.