Judo : Jean-Claude Djimbi ira aux Jeux olympiques

LE judo gabonais, une fois encore, est à l'honneur ! Mais cette fois au niveau de l'arbitrage mondial. En effet, l'arbitre gabonais, qui est également numéro 1 africain, Me Jean-Claude Djimbi, fait partie des 16 meilleurs mondiaux retenus par la Commission d'arbitrage de la Fédération internationale de judo (FIJ) pour officier lors des prochains Jeux olympiques (JO), qui auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo.

Dans une correspondance adressée à la Fédération gabonaise de judo, dont nous avons obtenu copie, la Commission d'arbitrage de la FIJ confirme l'information. " Nous avons le plaisir de vous informer sur le choix de la Commission d'arbitrage de la FIJ, approuvé par le Comité exécutif de la Fédération internationale de judo, et confirmé par le Président de la FIJ, que Me Jean-Claude Djimbi a été retenu comme arbitre devant officier lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2 020", indique ledit courrier. S'agissant des conditions de sélection, les experts de la Commission précisent que "la sélection a été rigoureuse mais transparente, et nous avons eu une tâche difficile à sélectionner les candidats jusqu'à la fin du processus".