Education : œuvre de salubrité titanesque

Les incartades pointées vont des fraudes autour des bulletins de notes au favoritisme aux examens, en passant par les "carreaux" (moyens et méthodes de triche) aux compositions. Seules les enquêtes annoncées en vue de débusquer, à différents niveaux, les multiples coupables, pourront établir l'ampleur de la chienlit.

Si l'on peut se féliciter des efforts déjà fournis par les uns et les autres pour mettre à nu et sanctionner les auteurs (dirigeants, personnels et établissements), l'on ne saurait manquer de souhaiter davantage de témérité et de détermination, au regard des résistances tapies dans l'ombre, susceptibles de s'opposer à la réalisation de l'idéal poursuivi.