Don: L'EDG au chevet des “Petits anges de Dieu” à Akanda

L'établissement de micro-finance Epargne et développement du Gabon (EDG) a célébré le week-end écoulé sa douzième bougie d'une manière inhabituelle. La crise sanitaire marquée par la présence du nouveau coronavirus n'ayant pas permis de se rassembler, le douzième anniversaire a été célébré autrement. Les agents de cet institut se sont rendus du côté du centre d'accueil “Les petits anges de Dieu” situé dans la banlieue nord de Libreville. Produits de première nécessité et de toilette, vivres frais, matelas et kits scolaires composaient les lots offerts par l'équipe conduite par Valéry Foka, représentant Jean Robert Obiang Obiang, patron de cet établissement bancaire empêché.

Occasion pour la responsable des lieux, Rosette Carole Nkourouna, d'exprimer toute sa gratitude à l'endroit de ses bienfaiteurs pour le geste qui soulagera les 26 enfants qui composent les effectifs de ce centre d'accueil. Elle n'a pas tari d'éloges vis à vis de l'EDG et a témoigné toute sa reconnaissance aux responsables de cette société. « Je ne saurais comment vous remercier pour ce soutien que vous venez d'apporter à mon initiative, celle d'accompagner, encadrer, éduquer et intégrer dans la société, ces enfants qui ont perdu leurs parents et cherchent un maintien dans le monde », s'est-elle réjouie.

Il faut retenir tout de même, que l'action de l'établissement de micro finance rentre dans le cadre de ses missions secondaires et de sa responsabilité sociale. Celles qui visent à soutenir les bonnes initiatives sociales des organisations de bienfaisance au Gabon.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon