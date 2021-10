Udeg : Pulchérie Abeme Nkoghe rempile

Le bureau exécutif de l'Union des Écrivains Gabonais (Udeg) vient d'être renouvelé

Le bureau exécutif de l'Union des Écrivains Gabonais (Udeg) vient d'être renouvelé. Et c'est la présidente sortante, Pulchérie Abeme Nkoghe, qui a rempilé pour un second mandat (et aussi son dernier, les textes n'autorisant que deux mandats). L'unanimité s'est faite sur le bilan positif de ces trois ans de mandat de Pulchérie Abeme Nkoghe et son équipe qui, en dépit de la morosité induite par le Covid-19, sont allées au-delà des attentes. " Il est indéniable que la pandémie nous a embêtés, mais nous avons pu poser des actions telles que la réfection de notre siège, des présentations à l'intérieur du pays, en l'occurrence à Oyem, Lambaréné et Moanda, une participation au Salon de Dakar où Invité d'honneur de cette manifestation, le Gabon a brillé de mille feux en remportant le " Prix David Diop ".



ENA



