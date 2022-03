Dialogue social  : les concours de l’ENI et de l’ENS reportés

Prévus cette semaine, les concours d’entrée à l’École normale des instituteurs (ENI) et à l’École normale supérieure (ENS) ont été reportés. C'était à l’issue de la rencontre, vendredi dernier, entre les partenaires sociaux et la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq. Laquelle était accompagnée de sa ministre déléguée, Aubierge Sylvine Ngoma, et du secrétaire général, Théodore Koumba. De l’avis des syndicats, ce report était nécessaire. "Sur l’organisation de ces concours internes, il était important que nous revenions sur certains préalables avant leur lancement", a indiqué le délégué général adjoint de la Conasysed, Alfred Désiré Engone.

Pour Fridolin Mve Messa, secrétaire général du Syndicat de l'éducation nationale (Sena), les choses n’ont pas été organisées avec la manière. "Nous avons relevé des insuffisances. C’est pour cela que nous avons demandé aux membres du gouvernement de surseoir à l’organisation de ces concours aux dates prévues", a-t-il indiqué. "D’un commun accord, nous avons décidé de les reporter. Les dates feront l’objet d’une communication ultérieure. Nous avons mis en place un chronogramme de rencontres mensuelles avec les partenaires sociaux pour élaguer un certain nombre de dossiers", s'est exprimée la ministre Ntoutoume-Leclercq.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon