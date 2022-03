Libreville-Paris  : la guerre des prix entre Air France et le duo " Afrijet-La Compagnie "

Avec son offre ultra-concurrentielle à 1,9 million de francs sur la ligne Libreville-Paris en " Classe affaires " contre 3,6 millions de francs pour son concurrent Air France, Afrijet en partenariat avec le transporteur français " la Compagnie " va-t-elle faire chuter le prix du trajet entre les deux capitales ?

En quasi-monopole depuis plus d’un demi-siècle sur la ligne Libreville-Paris avec des tarifs jugés prohibitifs par plusieurs passagers, Air France va-t-elle faire les frais de la concurrence et revoir sa grille tarifaire ? En effet, l’offre ultra-concurrentielle du 1er transporteur aérien de la zone Cémac, Afrijet, associé au français " La Compagnie " sur la ligne Libreville-Paris en classe business est en passe de faire chuter le prix du billet du trajet entre les deux capitales. Depuis le 16 décembre 2021, les deux associés proposent désormais deux liaisons directes par semaine entre Libreville et Orly à bord d’un Airbus A321Neo aménagé pour accueillir 76 passagers en classe affaires.

Avec une différence de taille : un prix du billet à moitié prix (1,9 million de FCFA) contre 3,6 millions de francs en moyenne pour Air France. Le tout avec une qualité de service et un confort quasi irréprochable pour un premier lancement. Pour les habitués de la ligne Libreville-Paris en classe Affaires, cette offensive d’Afrijet va assurément rebattre les cartes en offrant une alternative de premier choix aux passagers exigeants qui vont désormais bénéficier d’un service haut standing mais… à moitié prix. " C’est très bénéfique pour les passagers ! Car, grâce à ce jeu de la concurrence, les prix vont être orientés vers le bas. C’est vrai qu’il ne s’agit pour l’instant que de la " Classe affaires ", mais on peut imaginer que l’offre va probablement s’étendre à la " Classe économique " qui reste, la plus prisée en vol direct entre Libreville et Paris ", indique un chef d’entreprise, habitué à emprunter la ligne Libreville-Paris sur Air France.

TARIFS• Pour le transporteur gabonais, le pari est certes risqué compte tenu des habitudes des hommes d’affaires. Mais l’argument du prix et du confort associé devraient modifier l’avis de plusieurs d’entre eux. " Nous allons tâcher de démontrer que qualité de service n’est pas nécessairement synonyme de tarification prohibitive ", indique l’administrateur général d’Afrijet, Marc Gaffajoli. Pour l’associé d’Afrijet, cette première offre en " Classe affaires " va certainement ouvrir de nouveaux partenariats. Notamment pour des vols directs en classe économique. " Même si pour l’instant rien n’est officialisé, nos discussions avec les dirigeants de deux entreprises aériennes laissent présager de nouveaux partenariats en Afrique, notamment pour des vols directs en classe économique entre la France et le Gabon, mais également vers d’autres pays de la région, tel que la Guinée équatoriale ", a annoncé Christian Vernet, le patron de La Compagnie.

À travers cette guerre des prix, le gouvernement tient, peut-être, ici l’opportunité de concrétiser son objectif majeur : faire baisser le prix du billet d’avion en rendant l’aéroport de Libreville plus attractif et compétitif aussi bien pour les passagers que pour les compagnies aériennes. Mais pour cela, l’exécutif devra également actionner d’autres leviers sur le plan international. Il s’agira notamment d’exonérer totalement la TVA et l’ensemble des taxes sur les produits aéronautiques internationaux tels que le carburant, comme le suggèrent les compagnies aériennes.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon