Session criminelle spécialisée : Patrichi Tanasa Mbadinga abandonné par sa défense

Bien que présent dans la salle d'audience de la Cour criminelle, en même temps que deux autres accusés, l'ancien A-DG de Gabon oil company (GOC), la compagnie nationale des hydrocarbures, Christian Patrichi Tanasa Mbadinga a été lâché par ses conseils solidaires du débrayage de l'Ordre des avocats. Alors qu'il a déjà passé près de 3 ans derrière les barreaux, il va devoir patienter au moins jusqu'à la prochaine session criminelle spécialisée.

Dans la même salle d'audience, de nombreux proches et partisans des accusés y ont pris place. Tout comme les avocats de l'État et le conseil d'un des prévenus. Celui-ci est venu simplement informer la Cour du contenu d'une note de l'Ordre des avocats interdisant leur participation à toutes les audiences de la session criminelle actuelle et à venir, pour protester contre l'incarcération d'un des leurs à Port-Gentil. C'est pour ce motif que les autres avocats constitués ont brillé par leur absence. La présidente de la Cour criminelle, après avoir pris acte, a donc prononcé le renvoi sine die de l'audience. Non sans stigmatiser cette attitude qui apparaît comme un manque de respect à l'égard de sa juridiction et un préjudice envers des clients en prison depuis quasiment 3 ans.

Rappelons que Christian Patrichi Tanasa Mbadinga devait comparaître pour détournement et de complicité de détournement d'argent public, usage de faux et blanchiment de capitaux.

G.R.M

Libreville/Gabon