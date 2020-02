Culture : Une nuit et des idées en partage

Pour la deuxième édition consécutive, cette grande fête de la pensée et des échanges interculturels et multidisciplinaires a connu un engouement notable. L'Institut français du Gabon a déroulé tout un programme d'activités ayant attiré du beau monde, de midi à minuit, autour de l'édition 2 020.

C'était la "Nuit des idées", le 30 janvier dernier. À l'échelle mondiale, cette grande fête de la pensée et des échanges interdisciplinaires et multiculturels a été commémorée dans plus de 90 pays et 200 villes, avec un thème particulier cette année : " Être vivant". Faisant ainsi écho à quelques-unes des grandes questions qui agitent notre présent, à savoir les équilibres écologiques et les menaces qui pèsent sur l'environnement, la relation de l'Homme au monde et aux autres espèces, les mutations technologiques, etc.

Cette nuit-là, de 12 heures à 24 heures, l'Institut français du Gabon a déroulé un ensemble d'activités ayant drainé du beau monde. 80 intervenants ont été mobilisés pour animer cet événement pluriel, festif et participatif. Avec, au menu, des projections, spectacles, expositions, tables-rondes, dialogues, master classes, leçons, ateliers, création graphique collective, circuit botanique, etc.

Sur la médecine traditionnelle, par exemple, le Pr Henri-Paul Bouroubou Bouroubou, botaniste et ethnomédecin, a, une fois de plus, révélé la valeur de cette science naturelle et ancestrale assurant la prise en charge de l'être humain dans sa double dimension physique et spirituelle.



