Can : Infantino propose d’organiser la Can tous les quatre ans

Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans, pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial ", a déclaré Gianni Infantino, qui a ensuite déploré que " les revenus de la Can soient vingt fois moins importants que ceux de l’Euro".

Pour justifier sa proposition, Giani Infantino pense que les revenus issus d'une Can tous les 4 ans vont multiplier par six les revenus de la Can : " Si on travaille ensemble, on ne va pas seulement doubler les revenus de la Can, mais on va les multiplier par quatre ou par six, en présentant un produit pas seulement à l’Afrique, mais au monde", a-t-il encore fait savoir.