Cartographie de Libreville : les ambitions de la start-up Pozi

"Nous souhaitons mettre à disposition de nos communautés une carte digitale de Libreville “enrichie” de l’ensemble des quartiers et points de référence que les Librevillois utilisent chaque jour pour se repérer et se déplacer dans la capitale", a indiqué Loïc Kapitho, cofondateur de la start-up Pozi au cœur du Hackathon "MQMVL".

Selon les organisateurs de ce challenge, il s’agit d’une compétition digitale pendant laquelle 20 participants devront cartographier avec la plus grande fidélité les quartiers de Libreville. Commencée le 19 octobre 2020, la phase de sélection a permis de recruter les 20 Gabonais et Gabonaises âgés de 25 à 35 ans qui prennent part aux 2 jours de compétition "MQMVL" en utilisant un outil de cartographie développée par Pozi. Un jury d’experts départagera ensuite les vainqueurs après vérification de la pertinence des résultats.

À travers ce Hackathon, la start-up Pozi souhaite donc contribuer à fournir une carte digitale de Libreville qui pourra être utilisée par les développeurs locaux, les collectivités locales ou tout autre membre de la communauté. Pour les participants, ce sont 500 000 francs et de nombreux lots qu‘ils se partageront. Au cœur de cet événement, deux webinaires ont permis d’engager la discussion sur les enjeux de la cartographie digitale au Gabon. Parmi les panélistes, des experts et des entrepreneurs ont partagé leur expérience pour montrer l’impact que la cartographie et la géolocalisation ont sur des domaines aussi variés que la santé, le relogement des populations, l’e-commerce, etc.