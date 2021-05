Football : le Gabon absent de la fenêtre internationale du mois de juin

CONTRAIREMENT aux autres sélections africaines concernées par le début des qualifications de la Coupe du monde 2022, les Panthères du Gabon seront absentes de la fenêtre internationale à venir (du 7 au 15 juin). Laquelle était initialement réservée aux deux premières journées de la campagne éliminatoire du rendez-vous planétaire prévu au Qatar.

Le report de cette entame au mois de septembre 2021, après une décision de la Fifa liée à la non- homologation par la Caf des stades de plusieurs pays concernés, a fait s'activer les différentes fédérations pour trouver des matchs amicaux servant de répétition générale ou de revue d'effectifs. Au Gabon, il n'en sera rien. Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires seront déjà en vacances d'été, quand la Libye et l'Egypte, leurs adversaires des 1er et 5 septembre prochains, vont respectivement affronter les Comores (le 11 juin) et le Burundi (4 juin). Il en sera de même pour des affiches comme Cameroun/Nigeria, Algérie/Tunisie, Algérie/Mali, Tunisie/RD Congo, Côte d'Ivoire/Burkina Faso, Côte d'Ivoire/Ghana, Maroc/Burkina Faso, Sénégal/Zambie, Sénégal/Cap Vert et Comores/Kosovo.