Covid-19 : vers un dépistage de masse en entreprise

"Il s’agit d’une initiative responsable et louable des employeurs qui, dans le souci de protéger leurs employés, répondent à l’appel au dépistage massif lancé par le président de la République, chef de l’État", a notamment indiqué Guy-Patrick Obiang Ndong, au cours de cette conférence de presse.

L'homme étant au cœur du développement de toute société, poursuit M. Ndong Obiang, investir dans sa santé en général, et dans celle des employés d'une entreprise en particulier, c’est œuvrer pour la productivité et la rentabilité. " C’est d'ailleurs l’occasion, ici, d'inciter les employés à effectuer le dépistage de la Covid-19. Car 30 % d'entre eux refusent de le faire. Ceux-là peuvent constituer une source de contamination en entreprise et compromettre l’activité de cette dernière. Alors que, plus tôt on connaît son statut virologique, plus vite on peut se soigner et guérir", avait ajouté le porte-parole du Copil.