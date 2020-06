National-Foot : plus de 36 milliards de francs injectés en huit ans

L'objectif, en réalité, était de professionnaliser, à tous les niveaux, cette discipline, afin qu'elle tire vers le haut les autres sports. C'était la vision du chef de l'État gabonais. Après huit ans, où en sommes-nous ?

Selon nos informations, en huit ans, l'État et d'autres partenaires ont injecté la bagatelle de 36 milliards 300 millions de francs pour développer le football domestique. Soit en moyenne 4,5 milliards de francs par an pour rendre les clubs gabonais autonomes et performants.