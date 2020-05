Covid-19 : Plus de 6 000 masques produits par les pensionnaires de la Maison de la femme du PDG

Le secrétaire général de cette formation politique, Eric Dodo Bounguendza, et le coordonnateur général des Affaires présidentielles, Nourredin Bongo Valentin, ont pu mesurer l'ampleur du travail abattu par ces militantes, au cours de la visite qu'ils ont effectuée, hier, dans ces locaux dédiés à l'éducation et à la formation des militantes du PDG.

Et le moins que l'on puisse dire est que ces deux visiteurs de marque ont été agréablement surpris et impressionnés par la cadence et le rythme de travail sur place. D'autant plus que, depuis le début de cette entreprise, plus de 6 000 masques alternatifs ont été produits. Toute cette production, a indiqué Eric Dodo Bounguendza, sera distribuée gratuitement et prioritairement aux populations, sans distinction de leur appartenance politique. Non sans avoir, tout comme le coordonnateur général des Affaires présidentielles, par ailleurs membre du Bureau politique, félicité et encouragé toutes ces femmes à redoubler d'ardeur, d'abnégation dans leur tâche consacrée à la lutte contre le Covid-19, dans la droite ligne des prescriptions des plus hautes autorités de la République.