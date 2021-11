Covid-19 : le pic a été atteint au Gabon

L'Examen de la situation épidémiologique. C'était l'objet de la conférence de presse animée par le ministre de la santé, Guy Patrick Obiang Ndong et la présidente du comité national de vaccination, Marielle Bouyou Akotet, aujourd'hui au ministère de la Santé. Il s’est agi durant cette rencontre avec les hommes et femmes des médias, de faire le point sur la situation sanitaire dans notre pays encore caractérisée par la virulence de la troisième vague. À cette occasion, le membre du gouvernement a indiqué que la situation est désormais moins alarmante. Précisant ainsi que « le contexte sanitaire de la pandémie dans notre pays est marquée par une tendance baissière de la troisième vague, après avoir atteint le pic de la pandémie à la première quinzaine du mois d’octobre ».

Dans cette logique, le conférencier a précisé que « cette troisième vague est caractérisé courte sur la durée, mais pernicieuse dans son intensité. En effet,de septembre 2021 à ce jour, nous avons enregistré 93 décès, contre 42 décès à la première vague et 85 lors de la seconde vague ».

La lutte contre la pandémie de Coronavirus continue de tenir les nations du monde en haleine, et le Gabon ne fait pas exception. Pour preuve, Guy Patrick Obiang Ndong a souligné que « nous avons connu une tension hospitalière avec une moyenne de 80 patients par jour qui consomment en moyenne durant cette troisième vague, 10 bouteille d’oxygène par personne. Une situation qui a mis à mal nos centrales d’oxygène dans nos structures ».

Insistant sur la nécessité de la vaccination de masse, les deux orateurs ont rappelé que « l’analyse faite sur les cas de décès et les personnes présentant des formes graves montre que seules les personnes non vaccinées ou ou non complètement vaccinées ont payé un lourd tribu ».

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon