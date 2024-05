Le Sena plaide pour un financement accru de l'école publique

Le syndicat de l'Éducation nationale (Sena) célèbre cette semaine la campagne mondiale de l’éducation dont le thème est : "Battre les tambours pour une éducation transformatrice".

Occasion pour son secrétaire général par intérim, Magloire Memiaga, d'interpeller les autorités gabonaises quant à la nécessité de mettre l'accent sur le financement de l’école publique.

Conformément au forum des chefs d'État et des gouvernements tenu aux États-Unis (Amérique) et auquel avait participé le Gabon.

"À ces assises, les Nations unies ont fait de l’éducation une priorité mondiale en mettant l'accent sur la grave pénurie d’enseignants qualifiés et sur le financement des systèmes éducatifs. Ce thème évocateur cadre avec les assises du dialogue national inclusif qui traite du devenir de l’éducation dans sa globalité".

"De même que la formation des enseignants, en quantité et en qualité, la construction des infrastructures scolaires, la révision du cadre normatif et l'adaptation des programmes scolaires aux réalités du pays et à son environnement", a-t-il relevé.

Avant de préciser que le développement passe par un système éducatif performant avec en prime l'octroi des budgets conséquents, l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de l’Éducation nationale.

AEE

Libreville/Gabon