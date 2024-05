Violences impliquant des élèves : ils risquent gros !

Des élèves du bassin pédagogique de Port-Gentil se sont négativement illustrés ces derniers jours. Sur des vidéos faisant le tour des réseaux sociaux, on y voit des apprenants filmer et envoyer des violentes harangues à deux de leurs camarades qui se battent sur une plage.

Scène insoutenable où pleuvent de terribles coups de poing aveugles sur l'une des protagonistes. Un fait dont semblent se délecter les spectateurs (passifs) et ceux qui filment la scène.

Au vu de la gravité de ces faits, et dans le cadre de la lutte contre le phénomène des violences en milieu scolaire (bien que cet acte barbare se soit déroulé en dehors du cadre scolaire) la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq a instruit la tenue des conseils de discipline hier à l'effet d'établir la responsabilité des apprenants (ou se présentant comme tels) impliqués dans cette mise en scène ne cadrant nullement "avec nos valeurs qui promeuvent le vivre-ensemble".

Pour ceux dont la responsabilité sera établie à l'issue de l'enquête administrative en cours, il est prévu des sanctions de diverses natures : exclusion temporaire ou définitive, suspension de la bourse, travail manuel ou interdiction de prendre part aux examens nationaux durant 5 ans.

Et l'Éducation nationale dit se réserver le droit d'engager des actions judiciaires à l’encontre des "indélicats non scolarisés qui portent les tenues de nos établissements et se font appeler *élèves fantômes*, dans le but de perturber la période de préparation des examens nationaux".

Libreville/Gabon