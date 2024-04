Néonatalogie : la Première dame procède au lancement officiel du Guide d'allaitement

La célébration de la Journée mondiale de la néonatalogie a été l'occasion pour la Société gabonaise de néonatalogie (SGN) d'organiser, du 26 au 27 avril écoulé, la 5e journée de sensibilisation, de formation et d’information sur l’allaitement du nouveau-né. Celle-ci s'est d'abord déroulée vendredi passé au Centre de santé de Nzeng-Ayong, puis samedi à l’École d’application du service de santé militaire de Libreville (EASSM).

La journée de samedi a été rehaussée de la présence de la Première dame, Zita Oligui Nguema. Laquelle a procédé au lancement officiel du Guide d'allaitement. Le thème, "la nutrition du nouveau-né et du nourrisson/ lancement du Guide d’allaitement", a permis aux pédiatres de la SGN présents de s'entretenir et d'échanger avec les femmes, les mères et le personnel médical. Et ce, afin de promouvoir la néonatalogie au Gabon, améliorer la prise en charge des nouveau-nés et réduire ainsi la mortalité infantile.

Le but étant de diffuser les connaissances et d’améliorer les critères de santé des enfants du Gabon. "Cette journée scientifique a été précédée dune journée sociale au cours de laquelle nous échangeons avec les mères. Notre mission est de contribuer à l’amélioration de la santé du nouveau-né, tout en renforçant les liens parent-enfant et ainsi répondre aux objectifs de développement durable qui consistent à réduire la mortalité néonatale pour atteindre un seuil de moins de 12 pour 1 000 pour tous les pays d'ici 2030. Dans notre pays, ce taux reste encore élevé. Il est de 18 pour 1 000. Cet objectif ne peut pas être atteint si la maman n'est pas au centre de l'évènement. Son implication étant fondamentale", a fait savoir Pr Murielle Megnier Mbo, présidente de la SGN.

Elle a aussi précisé que parmi les trois principales causes de mortalité, figurent les infections et celles-ci peuvent être jugulées en renforçant le système immunitaire de l'enfant. "Cela passe par la promotion de l’allaitement qui, pratiquée à bon escient, peut sauver 820 000 vies parmi lesquelles 87 % sont des nourrissons de moins de six mois."

AEE

Libreville/Gabon