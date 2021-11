Qatar-2022: Patrice Neveu : "L'intérêt de l'équipe guidera toujours mes décisions"

Les deux matchs à venir des Panthères, ses choix, ses préoccupations, Didier Ovono, Nathan Ngoumou et ses ambitions. Autant de sujets sur lesquels s'est exprimé, sans filtre, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu avant la fenêtre internationale du mois de novembre. Lecture.

L'Union. Le Gabon affronte dans quelques jours la Libye et L'Égypte. Avec seulement quatre points au compteur, vous y croyez toujours ?

Patrice Neveu : C'est encore possible. En football nous avons déjà assisté à ce genre de retournement de situation. Dans un premier temps il nous faudrait d'abord gagner face à la Libye, et malheureusement attendre après notre match, la confrontation Angola-Égypte. C'est seulement à ce moment qu'on pourra avoir une réponse à votre question. Pas avant. Le Gabon veut rester dans la course malgré les quelques points perdus en chemin. L'Angola, qui est une bonne équipe, est capable de battre L'Égypte. Si cela se passait, nous irons jouer la "finale" à Alexandrie le 16 novembre prochain.

Votre équipe a laissé échapper trop de points en chemin. Et vous espérez tout de même barrer la route à l'Égypte qui compte tout de même six points d'avance sur le Gabon à deux journées de la fin de cette phase éliminatoire ?

En Libye notre équipe a été joueuse et nous avons d'ailleurs ouvert le score. Après, nous n'avons pas eu les bonnes réactions notamment dans la conservation du résultat. En Angola nous avons eu l'opportunité de marquer en premier, mais hélas ! Et puis, il y a ce but valable refusé à Bouanga. Ce but aurait permis à notre équipe de nous situer dans le jeu. Malheureusement, j'avoue que nous prenons aussi des buts qui sont le résultat de nos erreurs de marquage. Et nous en avons tiré toutes les leçons. Maintenant pour revenir à votre question, tout reste possible malgré ce retard. Attendons les résultats des matchs de la 5e journée pour savoir.

Aucune sélection gabonaise n'a battu l'Égypte. Malgré tout vous y croyez toujours ?

Nous n'avons pas battu l'Égypte en termes de résultats certes, mais au niveau de la qualité du jeu, nous avons pris le dessus à Franceville. Si l'arbitre ne nous annule pas ce but, on parlerait d'autres choses aujourd'hui. Encore une fois, tout dépendra du match de l'Angola. En cas de défaite des Égyptiens, je puis vous assurer que ça ne va pas être facile pour eux à Alexandrie le 16 novembre. Car le match sera d'un haut niveau. Enfin, sachez qu'il y a un début en toute chose. Patientons encore jusqu'au soir du 12 novembre.

Vous avez rendu publique récemment la liste des 23 sans Axel Meye qui a d'ailleurs marqué jeudi, à deux reprises, en championnat du Maroc de D1. Vous le regrettez, n'est-ce pas ?

J'ai toujours pour habitude d'assumer mes choix. Je ne regrette nullement le fait de n'avoir pas convoqué Axel. C'est mon choix et c'est mûrement réfléchi. En attaque nous avons de la matière et il y a une grosse concurrence. Pour moi ce qui importe c'est l'équilibre du groupe. Souvenez-vous que contre l'Angola je fais sortir deux titulaires pour les remplacer par Autchanga et Madinda. Deux joueurs qui ne sont toujours pas titulaires. Résultat : le match a changé et nous l'avons emporté sur le score de 2 buts à 0. C'est cela dont j'ai besoin. Le fait de ne l'avoir pas convoqué va le pousser à travailler davantage et vous avez vu qu'il a marqué deux buts. Il a marqué des points. Eneme qui a été convoqué à sa place est un jeune joueur plein d'avenir qui ne demande qu'à laisser éclater son talent. Pour terminer, je me suis engagé dans un processus de rajeunissement de nos effectifs. Dans cinq ans, les jeunes nouvellement convoqués seront les cadres de demain. Prenez le cas de Sambissa. Avec son club actuel il n'avait jamais inscrit un doublé. Mais juste après son match en sélection il l'a fait. Des jeunes arrivent. Oyono, Moucketou, Sambissa, Obissa, Eneme… Nous allons désormais, plus que jamais nous tourner vers le compartiment défensif et au niveau des gardiens de but. C'est un réel chantier pour nous. Un chantier qui me tient vraiment à cœur.

Kévin Mayi est de plus en plus contesté au niveau de l'opinion.

Il joue régulièrement en club. Il marque, il est bien formé, en plus d'avoir du potentiel. En réalité, il n'a joué qu'un seul match depuis qu'il est appelé en sélection. C'était lors du 2-0 en Angola. Ce jour-là toute l'équipe était passée à côté. Par conséquent, doit-on le juger sur la base de ce match ? Non ! Mais vous verrez, son heure arrivera. C'est à lui de s'imposer. Moi je ne peux que lui donner sa chance. Et c'est à lui de la saisir.

Il y a aussi ce débat autour du retour de Didier Ovono. Certains Gabonais réclament sa venue. Qu'en pensez-vous ?

En Afrique, les joueurs qui ont marqué leur époque comptent beaucoup d'admirateurs. Quoi de plus normal donc ! Il a signé en division régionale française. Par conséquent, je compte aller le voir. Mais je tiens à préciser que pour moi, il a signé tardivement. Et que la décision que je prendrai devra être dans l'intérêt de l'équipe. Car, il n'est pas question qu'un joueur revienne comme ça sans que je ne l'ai vu jouer et sans l'avis du coach des gardiens. À cet effet, le moment venu nous aviserons. On ne vient pas en sélection uniquement pour jouer la Can. Mais pour le long terme.

Votre défense centrale, vous l'avez reconnu, pose problème. Et la Can c'est dans deux mois. Mais il y a aussi le cas Boupendza qui inquiète. Son dernier but en sélection remonte au match Gabon-RDC à Franceville.

Nous prions qu'Appindangoye revienne vite. Les nouvelles sont rassurantes. Gilchrist Nguema va signer en Afrique du Sud à Marumo, qui joue la Coupe de la Caf. On verra comment gérer tout ça le moment venu. Mais j'avoue que c'est un chantier. Dommage pour moi que le championnat national soit à l'arrêt. Parce que ce serait un bon vivier. Pour Boupendza, c'est effectivement vrai. Depuis un moment, il manque d'efficacité en sélection. C'est à nous de trouver les mots justes afin qu'il se ressaisisse. La concurrence va devenir âpre chez les Panthères. Par conséquent, il doit retrouver son efficacité devant le but. J'avoue que c'est une situation qui préoccupe tout le monde.

Nathan Ngoumou à qui vous avez dit oui vient d'être convoqué chez les Espoirs français. Est-ce terminé pour cette piste ?

Tant qu'il n'aura pas joué chez les A tout est permis. Dieu seul sait comment c'est difficile d'y accéder. Mfa Mezui, Eneme, Bulot en savent quelque chose. Nous comprenons à présent mieux la position de la FFF sur le cas Ngoumou. Mais rien n'est perdu. Dans les tout prochains jours je vais m'entretenir avec lui.

Le mot de fin

Avant de savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. En 2019, lors de ma prise de fonction, le Gabon sortait d'une élimination surprenante face au Burundi. L'équipe a même été dissoute. Le peuple a commencé à s'inquiéter pour son équipe. En plus des problèmes de vestiaires récurrents. Il a fallu régler des cas d'indiscipline. Redonner confiance aux joueurs. Nous avons élargi le groupe avec de jeunes joueurs. L'organisation autour de l'équipe est bien huilée. Nous sommes qualifiés pour la Can 2021 et rien n'est perdu pour le Mondial 2 022. Je comprends les attentes du peuple. Ce peuple qui a soif de succès. Nous sommes en train de bâtir l'équipe d'aujourd'hui et de demain. Et nous y arriverons. Enfin, sachez que l'intérêt de l'équipe guidera toujours mes décisions.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Franceville/Gabon