Covid-19 : la tendance baissière se confirme au Gabon

Six mois après son apparition au Gabon le 12 mars 2020, le nouveau coronavirus est loin d'avoir été vaincu. L'a-t-il d'ailleurs été ailleurs dans un quelconque pays (occidental ou africain) ? On note même de nouvelles vagues dans certaines régions du monde où l'on encensait son recul considérable.

Au Gabon, sous contrôle certes, la situation épidémiologique présente des tonalités qui incitent à l'optimisme. Même si le relâchement constaté au sein de la population des mesures barrières est de nature à favoriser l'apparition et le développement de nouveaux clusters, pour le moment le catastrophisme tant redouté est encore tenu éloigné. Et ce, grâce à l'ensemble des dispositions prises par les pouvoirs publics en vue d'endiguer une propagation rapide de cette pandémie. Dès le premier cas positif, le branle-bas de combat n'a pas tardé. Des mesures ont été prises et immédiatement diffusées sur l'ensemble du territoire national, afin de permettre à tout le monde d'être à un même niveau d'informations sur cette nouvelle et redoutable maladie qui, partie de Wuhan en Chine, voit ses métastases envahir tout l'univers.