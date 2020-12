Covid-19 : 757 établissements scolaires dotés d'équipements sanitaires

Le ministre de l’Éducation nationale, Patrick Mouguiama Daouda, a procédé, vendredi dernier, à la remise officielle et symbolique d’un dispositif sanitaire à l’école publique de Malibé-1, dans la commune d’Akanda.

Il s’agit des stations de lavage et de produits de mains, de nettoyage, de gestion des déchets, de contrôle de la qualité d’eau et de protection individuelle. Ces équipements, distribués en parallèle dans 757 établissements scolaires répartis sur l'ensemble du territoire, s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du "Projet d’appui en eau, hygiène et assainissement et mesures de prévention et de lutte contre les infections dans les milieux scolaires", initié par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), en étroite collaboration avec la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et l'Agence française de développement (AFD).

Des produits qui serviront, selon le représentant par intérim de l'Unicef, Donatien Tameko, à la scolarisation et la protection de plus de 450 000 élèves et personnel administratif sur l'ensemble du territoire. "Une attention particulière est accordée au milieu rural, afin d'assurer une meilleure équité", a-t-il souligné.

Invitant les responsables d'établissements à faire bon usage de ce dispositif sanitaire, le ministre les a exhortés à poursuivre au quotidien la sensibilisation, afin que les enfants et le personnel s'approprient les gestes barrières de lutte contre le Covid-19.



CM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société