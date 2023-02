Awards de la paix au Gabon : l'OCP prime plusieurs nominés

La première édition des Awards de la paix, organisée par L'observatoire chrétien pour la paix (OCP), samedi 18 février dans un hôtel de la place au quartier Louis, a connu un franc succès Ambiance conviviale, soirée riche en sons et en couleurs, la cérémonie de récompenses des acteurs, organisations et institutions oeuvrant pour la paix au Gabon, a été marquée par la remise des trophées à plusieurs nominés. Classés en 14 catégories selon leurs domaines d'expérience, les lauréats figurant au tableau d'honneur de cette première édition des Awards de la paix au Gabon, ont été sélectionnés par un jury, en présence de l'huissier de justice Me Yannick Ngoua Mouiri.

Dans la catégorie presse écrite, le quotidien L'Union et les journaux hebdomadaires Matin Équatorial et Échos du Nord ont été primés par l'OCP. D'autres acteurs tels que les politiques, universitaires, artistes, société civile, médias, influenceurs, sportifs, leaders religieux, associations, institutions etc, ont également été honorés. Selon les organisateurs, il s'agissait d'encourager tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre, à la stabilité et à la cohésion sociale pour la paix dans notre pays. « La Paix est capitale pour notre Nation mais les Awards de la paix ne s’inscrivent pas dans une ponctualité. Les Awards de la paix veulent se pérenniser parce que les acteurs de paix ne sont pas seulement pour la période dite électorale, mais ils sont également pour des périodes non électorales. Nous venons ici confirmer, consolider et reconnaitre que la Nation a des valeurs en termes de personnes et institutions qui croient en la paix. Et notre devoir c’est de les appuyer et nous allons poursuivre cette œuvre avec l’aide de Dieu », a précisé le coordinateur général de l'OCP, le révérend prophète Max Alexandre Ngoua.

L'aumônier international et juge de la paix des Nations Unies a par ailleurs rappelé que l'OCP oeuvre depuis deux ans, à la promotion de la paix plurielle via la prévention des conflits, la médiation et l’accompagnement.